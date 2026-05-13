Borseggiatrice seriale finisce in carcere

Una donna di 29 anni, cittadina bulgara, è stata arrestata e portata nel carcere di Sollicciano a Firenze. È accusata di aver commesso diversi furti con destrezza in vari negozi e zone della città. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato la donna dopo aver raccolto numerosi segnalazioni da parte di commercianti e cittadini. L’arresto si inserisce in un’operazione di contrasto ai furti nelle aree commerciali.

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