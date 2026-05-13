Una donna di 29 anni di nazionalità bulgara è stata arrestata dalla polizia a Firenze, in via Panzani. È accusata di aver commesso diversi furti aggravati nella provincia di Pistoia tra luglio e settembre 2025, e di aver utilizzato indebitamente strumenti di pagamento. L’arresto fa seguito alle indagini avviate dopo una serie di episodi nella zona. La donna è stata condotta in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le tre donne sono state fermate e denunciate per tentato furto aggravato. La refurtiva è stata restituita alla vittima, che non si era accorta dell’accaduto. Dopo le formalità di rito, la 29enne è stata trasferita presso la casa circondariale di Sollicciano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: borseggiatrice arrestata in via Panzani. E’ accusata di numerosi furti aggravati a Pistoia

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Firenze paura e delirio in pieno centro

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