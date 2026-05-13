Via Nazionale tempesta perfetta Cantieri turisti e bus in coda | arrivare in stazione è un’odissea

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Nazionale a Firenze si trasforma in una vera e propria coda lunga, tra cantieri in corso, turisti e bus in attesa. La strada si riempie di veicoli e persone, causando rallentamenti e difficoltà nel raggiungere la stazione centrale. I lavori in corso e il flusso di visitatori stranieri contribuiscono a bloccare il traffico, rendendo il percorso più complesso del solito. La zona si presenta come un punto di congestione quotidiana.

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Firenze, 13 maggio 2026 – Che via Nazionale sia un collo di bottiglia perché qui si sommano il traffico verso la stazione centrale e verso il Mercato centrale è cosa nota, ma con i lavori di riqualificazione di via Panzani che in questa fase andranno avanti fino al 7 agosto, avventurarsi in macchina diventa ancora più dura: l’unico modo per toccare con mano i disagi lamentati da residenti e commercianti di San Lorenzo è farsi una passeggiata lungo la strada. Traffico paralizzato, giri-pesca e parcheggi spariti sono l’ultimo nuvolone che va a creare la tempesta perfetta: problemi di decoro e di sicurezza, perdita di tessuto di comunità, overtourism.🔗 Leggi su Lanazione.it

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