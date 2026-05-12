La tempesta perfetta di Ciro Ceruti

Il sentimento è come un mosaico di emozioni: fragile, irrazionale, ma capace di generare veri e propri capolavori. La tempesta perfetta racconta la rara e straordinaria amicizia tra Gigio e Samuele, due uomini profondamente diversi ma legati da un vincolo indissolubile.Gigio, sterile, sogna di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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A TUTTI MA NON A ME di Ciro Ceruti in scena la Nuova Compagnia di Teatro Popolare 18/10/2025

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