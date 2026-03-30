Il 6 l’odissea Torregalli-Coverciano | ’Cantieri muro’ turisti e deviazioni Cambiate orari così è durissima

Il 6 giugno, il percorso dell’autobus numero 6 tra Torregalli e Coverciano ha subito modifiche con restrizioni ai cantieri sul muro di cinta, causando deviazioni e disagi per i turisti e i pendolari. Le variazioni negli orari hanno reso il tragitto più complicato, con traffico più intenso e percorsi alternativi. La linea, che collega zone centrali e periferiche, rappresenta un collegamento storico della rete di trasporto pubblico cittadina.

Autobus numero 6, quanta storia di Firenze porta e vede ogni giorno, così strategico perché da decenni trasporta i fiorentini da un capo all’altro della città. Ma che fatica per chi deve condurre il torpedone su una linea che si snoda attraverso un tessuto urbano tanto ampio, variegato e foriero di imprevisti. A condurci in un viaggio Torregalli-Coverciano e ritorno con gli occhi dell’autista, virtualmente, è il segretario territoriale di Fit Cisl Giancluca Mannucci in un racconto al contempo romantico e rivendicativo per la categoria, a tratti ironico. "E poi, tra una tramvia nata e un’altra nascente, c’è la linea 6 che porta su di sé i pregi e i difetti della viabilità e del trasporto pubblico di questa città – è l’incipit epico da voce narrante –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 6, l’odissea Torregalli-Coverciano: "’Cantieri muro’, turisti e deviazioni. Cambiate orari, così è durissima" Articoli correlati Via XXIV Maggio si rifà il look: cantieri, divieti e deviazioni per 5Sommario: Da lunedì 23 febbraio riprendono a Montebelluna i lavori di risfaltatura di via XXIV Maggio, tra via Buziol e corso Mazzini. Fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio: percorso in città, orari e deviazioni dei busBologna, 5 gennaio 2026 - La fiamma olimpica è pronta a entrare a Bologna, portando con sé il simbolo più riconoscibile dei Giochi invernali di...