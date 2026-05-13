Via Montereale il Comune replica | Risorse sempre dichiarate decisivo il lavoro degli uffici

Il Comune di Cesena ha risposto alle dichiarazioni della consigliera comunale di Fratelli d’Italia riguardo alla riapertura di via Montereale. Nell’intervento si afferma che le risorse sono sempre state dichiarate e che il lavoro degli uffici ha avuto un ruolo decisivo nelle decisioni prese. La replica si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione della strada e sulle procedure amministrative adottate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui