Via Montereale il Comune replica | Risorse sempre dichiarate decisivo il lavoro degli uffici
Il Comune di Cesena ha risposto alle dichiarazioni della consigliera comunale di Fratelli d’Italia riguardo alla riapertura di via Montereale. Nell’intervento si afferma che le risorse sono sempre state dichiarate e che il lavoro degli uffici ha avuto un ruolo decisivo nelle decisioni prese. La replica si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione della strada e sulle procedure amministrative adottate.
In risposta alle dichiarazioni della coordinatrice di Fratelli d’Italia Cesena e consigliera comunale Gigliola Zuccali sulla riapertura di via Montereale, è intervenuto il Comune di Cesena con una precisazione. “Il Comune ha sempre indicato con chiarezza la provenienza delle risorse utilizzate.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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