Niente rottamazione per le cartelle esattoriali del Comune di Viterbo | Mancano le risorse negli uffici

Il Comune di Viterbo non ha deciso di aderire alla possibilità di rottamare le cartelle esattoriali in scadenza il 30 aprile. La motivazione ufficiale riguarda la mancanza di risorse sufficienti negli uffici per gestire l’operazione. La decisione è stata comunicata durante una riunione della seconda commissione, che ha discusso anche sul bilancio consuntivo 2025. La scelta ha suscitato reazioni tra i presenti alla riunione.

Viterbo resta fuori dalla rottamazione delle cartelle esattoriali che scade il 30 aprile. La decisione di palazzo dei Priori di non partecipare alla sanatoria ha scatenato un acceso dibattito in seconda commissione durante la discussione sul bilancio consuntivo 2025. Giunta e opposizione si.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Allarme in Sicilia per l'esclusione del 50% dei morosi dalla rottamazione delle cartelle esattorialiAlmeno due milioni e mezzo di siciliani morosi, oltre il 50%, sarebbero tagliati fuori dalla rottamazione-quinquies. Leggi anche: Cartelle esattoriali, arriva la Rottamazione-quinquies: come azzerare sanzioni e interessi Contenuti di approfondimento Si parla di: Niente rottamazione per le cartelle esattoriali del Comune di Viterbo: Mancano le risorse negli uffici. Rottamazione IMU e TARI: nel 2026 decide il ComuneLa nuova Legge di Bilancio introduce la rottamazione-quinquies per le cartelle esattoriali fino al 2023 che riguardano debiti tributati e previdenziali emersi dalle dichiarazioni fiscali, lasciando ai ... pmi.it Rottamazione cartelle comunali: Imu, Tari e multe non pagate, ecco come funzionaLa Legge di Bilancio apre alla sanatoria dei debiti locali. Sconti su sanzioni e interessi, ma non per tutti: ogni Comune decide se aderire. Chi può beneficiarne e quanto si risparmia Imu e Tari non ... panorama.it