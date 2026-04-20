Il Comune di Napoli sta riorganizzando gli uffici in vista dell’evento America’s Cup, considerato di rilevante impatto economico per la città. La Ragioneria comunale ha precisato che una delibera relativa a questa riorganizzazione non specifica né oneri né risorse finanziarie assegnate. La manifestazione è attesa come un appuntamento importante, capace di attirare attenzione e coinvolgere vari settori locali.

Tempo di lettura: 7 minuti L’America’s Cup a Napoli è un grande evento, in grado di far “girare l’economia”, come si dice. Ma quando sono in ballo i soldi pubblici, nulla va lasciato al caso: anzitutto la chiarezza. Ecco perché al Comune spuntano fuori alcune raccomandazioni della Ragioneria Generale, in una delle prime delibere di giunta in materia. Succede per quanto approvato il 17 aprile a Palazzo San Giacomo. L’Amministrazione, infatti, sta mobilitando i suoi uffici e le partecipate per “l’ottimale riuscita” della kermesse velica. Non solo, ovviamente, dell’aspetto sportivo. Ma di tutto quanto gli ruota intorno. E per ciascuna delle tante attività strumentali, la delibera di giunta individua le strutture competenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s cup, Comune di Napoli riorganizza uffici. Ragioneria: “Delibera non indica oneri né risorse”

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