America’s cup Comune di Napoli riorganizza uffici Ragioneria | Delibera non indica oneri né risorse
Il Comune di Napoli sta riorganizzando gli uffici in vista dell’evento America’s Cup, considerato di rilevante impatto economico per la città. La Ragioneria comunale ha precisato che una delibera relativa a questa riorganizzazione non specifica né oneri né risorse finanziarie assegnate. La manifestazione è attesa come un appuntamento importante, capace di attirare attenzione e coinvolgere vari settori locali.
Tempo di lettura: 7 minuti L’America’s Cup a Napoli è un grande evento, in grado di far “girare l’economia”, come si dice. Ma quando sono in ballo i soldi pubblici, nulla va lasciato al caso: anzitutto la chiarezza. Ecco perché al Comune spuntano fuori alcune raccomandazioni della Ragioneria Generale, in una delle prime delibere di giunta in materia. Succede per quanto approvato il 17 aprile a Palazzo San Giacomo. L’Amministrazione, infatti, sta mobilitando i suoi uffici e le partecipate per “l’ottimale riuscita” della kermesse velica. Non solo, ovviamente, dell’aspetto sportivo. Ma di tutto quanto gli ruota intorno. E per ciascuna delle tante attività strumentali, la delibera di giunta individua le strutture competenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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