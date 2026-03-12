Bernardo Silva Juventus è sfida a quattro per il centrocampista | la possibile mossa del club bianconero per strapparlo alla concorrenza

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Bernardo Silva, il centrocampista attualmente nel mirino di diverse squadre. La società bianconera avrebbe avviato i contatti per portarlo in Italia, mentre altre squadre fanno sul serio per assicurarsi il suo talento. La trattativa è ancora aperta e coinvolge più di un club, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane.

Bernardo Silva Juventus, il centrocampista resta nel mirino dei bianconeri. Ci sarà da battere una folta concorrenza per acquistarlo. Le ultime. Il mercato internazionale si prepara a una scossa senza precedenti, con uno dei nomi più illustri della Premier League pronto a cambiare aria. Il futuro di Bernardo Silva, fuoriclasse del Manchester City e pilastro della nazionale portoghese, sembra ormai lontano dall'Inghilterra. Con il contratto in scadenza e nessuna volontà di prolungare il rapporto con i "Citizens", il calciatore classe 1994 rappresenta l'occasione dell'anno per le big d'Europa. Secondo quanto riportato dal "QS", la corsa al giocatore lusitano è già entrata nel vivo.