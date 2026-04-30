In vista della prossima stagione, si parla di un possibile trasferimento di un calciatore portoghese nella Juventus. Il club bianconero ha deciso di accelerare le trattative, coinvolgendo il procuratore Jorge Mendes. La mossa rappresenta una svolta importante nel mercato estivo, con il club che sembra intenzionato a chiudere l’affare nel prossimo periodo. La situazione rimane in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.

Juventus-Bernardo Silva, pressing totale: Jorge Mendes al centro del colpo. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi per quello che sarebbe il vero colpo da novanta dell’estate 2026. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha intensificato drasticamente i contatti con Jorge Mendes, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bernardo Silva: Mendes fa la sua mossa

BERNARDO SILVA e la CRITICA

Notizie correlate

Juventus-Bernardo Silva: contatti con Mendes per il colpo a zeroNella mattinata di lunedì 6 aprile 2026, la Juventus ha rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo dell’anno: il direttore tecnico...

Leggi anche: Juventus, Mendes a Torino: e sul piatto non c’è solo Bernardo Silva

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Juve, il sogno Bernardo Silva resiste ma il Barcellona ha un vantaggio: non c'entra l'ingaggio; Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così; Bernardo Silva, non c'è solo la Juventus: l'agente lo propone al Real Madrid; Strada per Bernardo Silva in salita per la Juventus: Jorge Mendes lo ha proposto ad un top club spagnolo.

Bernardo Silva porta un altro talento alla Juve: Mendes al lavoro per il doppio colpoCalciomercato Juve: non è una trattativa che nasce oggi e nemmeno una di quelle che si accendono all’improvviso. Qui si parla di contatti che vanno avanti da ... juventusnews24.com

Gazzetta | Juventus, Spalletti telefona a Bernardo Silva: pronto un triennaleBernanrdo Silva alla Juventus? Continua il pressing bianconero sul fantasista del Manchester City, il quale lascerà il club ... fantamaster.it

MERCATO JUVE: ALISSON E BERNARDO SILVA IN POLE POSITION - facebook.com facebook

#Goretzka piano B a Bernardo Silva La #Juve ci pensa concretamente x.com