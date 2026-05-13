Via libera alla ripavimentazione dell' A20 Messina-Palermo | erogati quasi 25 milioni

È stato approvato ufficialmente il progetto di ripavimentazione dell'A20 Messina-Palermo, con una somma di circa 25 milioni di euro. La convenzione tra il dipartimento regionale delle infrastrutture e il Cas è stata controfirmata dal presidente dell’ente, aprendo così la strada ai lavori sulla tangenziale di Messina. L’intervento riguarda l’intera tratta stradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della carreggiata.

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