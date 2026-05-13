Via libera alla ripavimentazione dell' A20 Messina-Palermo | erogati quasi 25 milioni
È stato approvato ufficialmente il progetto di ripavimentazione dell'A20 Messina-Palermo, con una somma di circa 25 milioni di euro. La convenzione tra il dipartimento regionale delle infrastrutture e il Cas è stata controfirmata dal presidente dell’ente, aprendo così la strada ai lavori sulla tangenziale di Messina. L’intervento riguarda l’intera tratta stradale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della carreggiata.
Controfirmata dal presidente del Cas Filippo Nasca la convenzione con il dipartimento regionale delle infrastrutture che dà il via libera ai lavori di ripavimentazione della tangenziale di Messina. L’intervento interesserà entrambe le carreggiate dell’A20 Messina–Palermo, lungo la tratta compresa.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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