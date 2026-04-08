Assoutenti | sull' autostrada A20 Messina-Palermo il gasolio speciale sfiora i 3,2 euro al litro
Secondo quanto riferito da Assoutenti, il prezzo del gasolio speciale sull'autostrada A20 Messina-Palermo ha raggiunto quasi i 3,2 euro al litro, segnando un nuovo record a livello nazionale. La cifra rappresenta il valore più alto registrato finora per questo tipo di carburante lungo questa tratta autostradale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato di associazione dei consumatori.
In autostrada il prezzo del gasolio special e raggiunge un nuovo record nazionale arrivando a sfiorare i 3,2 euro al litro. Lo afferma Assoutenti, che segnala inoltre come in molti impianti autostradali il diesel al self costi oggi oltre 2,4 euro al litro. In particolare sull 'autostrada A20 Messina-Palermo oggi il carburante «Hi-Q Diesel» viene venduto al servito a 3,184 euro al litro, mentre sull'A22 Brennero-Modena il «Supreme diesel" costa 3,079 euro al litro, dice Assoutenti sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mimit. Ma anche il gasolio normale in modalità self, quindi quello meno caro, a causa della corsa dei... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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