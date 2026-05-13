Via libera alla caccia allo stambecco l’ultimo orrore del centrodestra | la specie protetta dall’Ottocento grazie ai Savoia

Il governo ha approvato la riapertura della caccia allo stambecco, una specie protetta dall’Ottocento grazie ai decreti dei Savoia. Questa specie, simbolo della zona, era quasi scomparsa già nel XIX secolo e la sua tutela era stata stabilita per limitare le attività venatorie nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra le associazioni ambientaliste.

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È una specie simbolo, praticamente estinta già nell’Ottocento, salvata dal desiderio dei Savoia di cacciare e dunque di intestarsi in via esclusiva l’attività venatoria nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Che all’epoca non esisteva e la cui storia è proprio legata a questo meraviglioso animale: lo stambecco. In sostanza, da allora, da Carlo Felice prima e da Vittorio Emanuele II poi, lo stambecco è rinato: da poche decine di esemplari si è riprodotto – oggi è il simbolo del Parco valdostano – ed è piuttosto in salute (anche se geneticamente fragile). Eppure il centrodestra unito ha deciso di fargli la guerra, aprendo la possibilità di cacciarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Via libera alla caccia allo stambecco, l’ultimo orrore del centrodestra: la specie protetta dall’Ottocento grazie ai Savoia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Precipitata dall’ultimo piano!”. Orrore all’università in Italia: “È proprio lei”Ci sono mattine che iniziano come tutte le altre, con il consueto movimento di persone, il rumore dei passi nei corridoi e le attività che si... Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio WhatsAppTempo di lettura: < 1 minuto Sequestrata in casa sua dall’excompagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un’amica, che... Temi più discussi: Il Tar respinge il ricorso della Lac: via libera alla caccia in 452 valichi montani, Regione aiutata dalla legge nazionale; Caccia, via libera all'attività venatoria in 452 valichi montani: respinto il ricorso della Lac contro la Regione; Caccia, Piazza: Ricorso respinto, avanti senza abbassare la guardia; Sondrio: dopo 20 anni cambiano i limiti per i cacciatori. CACCIA LIBERA, BRACCONAGGIO LEGITTIMATO, FERMIAMO IL GOVERNO ITALIANO! - Firma la petizione! c.org/wqgrgXw5h8 via @ChangeItalia x.com Caccia alle Taglie - reddit.com reddit Via libera alla caccia allo stambecco, l’ultimo orrore del centrodestra: la specie protetta dall’Ottocento grazie ai SavoiaCon il ddl Malan il centrodestra apre la caccia allo stambecco, specie salvata dall'estinzione nell'Ottocento dai Savoia ... ilfattoquotidiano.it Il Tar respinge il ricorso della Lac: via libera alla caccia in 452 valichi montani, Regione «aiutata» dalla legge nazionalePalazzo Lombardia ha rivisto la precedente norma inserendo le tutele per 23 valichi prioritari e incassando l'ok della giustizia amministrativa ... brescia.corriere.it