Una mattina all’università si è trasformata in tragedia dopo che una studentessa è caduta dall’ultimo piano dell’edificio. La notizia ha rapidamente fatto il giro tra le persone presenti, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli ufficiali. La comunità universitaria si trova ora di fronte a un episodio che ha sconvolto tutti.

Ci sono mattine che iniziano come tutte le altre, con il consueto movimento di persone, il rumore dei passi nei corridoi e le attività che si svolgono secondo una routine ormai consolidata. Ambienti frequentati ogni giorno da studenti e lavoratori possono sembrare luoghi sicuri e ordinari, dove nulla lascia presagire che qualcosa possa interrompere bruscamente la normalità. Eppure, in pochi istanti, un evento improvviso è sufficiente a cambiare il ritmo di un’intera giornata. Il silenzio che segue un fatto drammatico si diffonde rapidamente, sostituendo ogni altra attività e lasciando spazio solo a domande, sgomento e necessità di comprendere ciò che è accaduto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Precipitata dall’ultimo piano!”. Orrore all’università in Italia: “È proprio lei”

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Dagli accertamenti, eseguiti nei laboratori dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, emergerebbe che sul cadavere della donna, oltre ai politraumi provocati dall’essere precipitata dal quinto piano della palazzina in cui abitava, ci sarebbero segni s - facebook.com facebook