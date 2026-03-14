Una donna è stata sequestrata nella propria abitazione dall’ex compagno. Dopo aver tentato di trovare un modo per chiedere aiuto, ha inviato un messaggio WhatsApp a un’amica, che ha immediatamente chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti e hanno messo fine alla situazione di pericolo. La donna è stata tratta in salvo e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestrata in casa sua dall’ excompagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto ad un’amica, che ha subito chiamato la Polizia di Stato. È accaduto a Casal di Principe, nel Casertano, dove gli agenti del locale commissariato hanno arrestato l’uomo per sequestro di persona. Dalle indagini è emerso che ha chiuso in casa l’ex fidanzata per impedirle di uscire, in quanto fortemente geloso nonostante la fine del rapporto. Quando, avvertiti dall’amica della vittima, sono arrivati i poliziotti e hanno liberato la donna, lui non c’era più. È stato arrestato però poco dopo mentre stava rientrando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sequestrata in casa dall’ex compagno, si libera grazie ad un messaggio WhatsApp

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