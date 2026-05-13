Via Lavello sicurezza a rischio Il manto cede dentro il canale

Lungo via Lavello, il manto stradale si è deteriorato all’interno di un canale, creando una situazione di potenziale pericolo per i cittadini. La presenza di crepe e cedimenti ha suscitato preoccupazioni tra residenti e rappresentanti locali, che chiedono interventi urgenti. Un consigliere ha sottolineato come sia necessario un sopralluogo immediato per valutare l’entità del problema e pianificare eventuali lavori di ripristino.

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"Via Lavello: pericolo per la sicurezza, serve un sopralluogo immediato". Lo dice il consigliere di Massa è un’altra cosa, Ivo Zaccagna (nella foto). "Da tempo porto all’attenzione della politica e dell’opinione pubblica la gravissima situazione di Via Lavello. Una problematica ben nota a tutto il mondo Politico a partire dal Consiglio Comunale, che ho più volte reso edotto, attraverso interpellanze, arrivando,anche recentemente, alla richiesta in Commissione Lavori Pubblici della quale ne faccio parte come membro effettivo,di un sopralluogo urgente per verificare direttamente lo stato dell’area" prosegue. "Nonostante questo, ad oggi nulla è stato fatto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Via Lavello, sicurezza a rischio. Il manto cede dentro il canale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Ex Ilva di Taranto, cede il manto stradale nello stabilimento: allarme sicurezza dopo gli ultimi incidenti mortaliTarantini Time QuotidianoNuovo allarme sicurezza all’interno dello stabilimento siderurgico dell’ex Ilva di Taranto, dove nelle scorse ore si è... Sos per via Massa Avenza: "Manto stradale pericoloso. Sicurezza a forte rischio""Le condizioni in cui versa Via Massa Avenza hanno ormai superato ogni limite di tollerabilità". Argomenti più discussi: Via Lavello, sicurezza a rischio. Il manto cede dentro il canale; Camion fuori strada in loc.Bisone, auto nel prato a Olginate; Medaglia d’Oro a Todisco, il Tenente Colonnello di Lavello che salvò la sua pattuglia in Afghanistan; Piove... tutti sott’acqua. Strade e sottopassi allagati. La rete viaria non regge e il territorio si paralizza. C'è un modo per far sì che la mia costruzione/creazione dia priorità al mio inventario rispetto al deposito dimensionale? reddit