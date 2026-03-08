Ex Ilva di Taranto cede il manto stradale nello stabilimento | allarme sicurezza dopo gli ultimi incidenti mortali

Nell’ex stabilimento siderurgico di Taranto si è verificato un cedimento del manto stradale lungo una delle principali arterie interne. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza, considerando gli ultimi incidenti mortali avvenuti nel sito. L’area interessata è frequentata quotidianamente da lavoratori e mezzi pesanti. La situazione ha portato a un crescente allarme tra le persone che operano nello stabilimento.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo allarme sicurezza all'interno dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, dove nelle scorse ore si è verificato un cedimento del manto stradale lungo una delle arterie interne utilizzate quotidianamente da lavoratori e mezzi, anche pesanti. Fortunatamente l'episodio non ha provocato feriti. A segnalare l'accaduto sono le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb, che hanno inviato una comunicazione al direttore dello stabilimento. Secondo quanto riportato nella nota, il cedimento si è verificato durante il turno di notte, concluso alle 7 di oggi, nel tratto di strada che costeggia i reparti Tna2 e Dbs2.