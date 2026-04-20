Torre Annunziata alberi nel piazzale del Tribunale per la legalità

A Torre Annunziata, nel piazzale del tribunale, sono stati piantati alcuni alberi durante un evento che ha visto la partecipazione di studenti, rappresentanti delle istituzioni e della magistratura. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la promozione della legalità e il coinvolgimento della comunità locale. La cerimonia si è svolta in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di lasciare un segno concreto nel rispetto delle norme e dei valori civili.

“Radici di legalità, futuro condiviso”: studenti, istituzioni e magistratura insieme per un’iniziativa simbolica davanti al Tribunale. Un messaggio di legalità, partecipazione e futuro affidato alle nuove generazioni. Si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 10.00, nel piazzale esterno del Tribunale di Torre Annunziata, l’iniziativa dal titolo “Radici di legalità, futuro condiviso”, promossa dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con il Tribunale oplontino. A diffondere la notizia una Comunicazione del Sindaco Cuccurllo Alberi e piante come simbolo di legalità. Nel corso della manifestazione, il piazzale del palazzo di giustizia sarà...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, alberi nel piazzale del Tribunale per la legalità Notizie correlate Torre Annunziata, al Tribunale la presentazione dell’opera IusArteCivitasNel corso dell’evento, la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha sottolineato con particolare apprezzamento la... Torre Annunziata: 34 milioni per difesa e ampliamento del portoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PROCURA REPUBBLICA - TORRE ANNUNZIATA * STABIA: AD UN ANNO DAL DISASTRO DEL FAITO, 26 INDAGATI / 24 VITTIME ED INDAGINI ANCORA IN CORSO; Faito, Fragliasso: fu incuria umana; I magistrati: La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umano; Funivia, un errore umano ha causato la tragedia. Torre Annunziata, nel blitz antidroga coinvolto anche il tiktoker PapuscielloIn tv si presenta spesso con il papillon nero in versione elegante, ma i suoi fan su Tiktok lo conoscono per il suo stile trash. Antonio Gemignani, sui social noto come Papusciello, è tra gli indagati ... napoli.repubblica.it Papusciello, tiktoker napoletano ricercato: ma lui pubblica video dalla Spagna. Coinvolto in operazione antidroga a Torre AnnunziataAntonio Gemignani, tiktoker noto con lo pseudonimo Papusciello, è finito coinvolto nel blitz antidroga eseguito questa notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L'uomo, 47 anni, è ... ilmessaggero.it Oggi a Torre Annunziata x.com Il principe ha investito nel club di Torre Annunziata: punta alla Serie C - facebook.com facebook