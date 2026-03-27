Corona obbligato di nuovo dal Tribunale a rimuovere i video su Signorini ma l' avvocato Chiesa esulta | Abbiamo vinto novità in arrivo

Il Tribunale di Milano ha emesso una decisione in merito a un ricorso riguardante la rimozione di alcuni video pubblicati da Fabrizio Corona e che coinvolgono Alfonso Signorini. La pronuncia conferma l'ordine di eliminare i contenuti, già richiesto in precedenza. L'avvocato di Corona ha commentato la sentenza affermando che si tratta di una vittoria e ha anticipato possibili novità future.

Il Tribunale di Milano conferma l'ordinanza: i video di Falsissimo sono lesivi della reputazione del conduttore. Disposta una penale giornaliera per il ritardo nella rimozione In particolare, le accuse lanciate da Corona su presunti ricatti sessuali da parte del conduttore del Grande Fratello nei confronti di aspiranti concorrenti sono state considerate dai giudici come prive di riscontro concreto, sebbene siano state diffuse “come fatti certi”. Per questi motivi il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 19 marzo ha confermato l'ingiunzione a rimuovere audio e video pubblicati nelle puntate di Falsissimo, fissando anche una multa di 750 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti e ogni violazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Corona obbligato (di nuovo) dal Tribunale a rimuovere i video su Signorini, ma l'avvocato Chiesa esulta: "Abbiamo vinto, novità in arrivo" Articoli correlati Il tribunale di Milano: “Corona deve rimuovere i contenuti di Falsissimo”. Ma il suo avvocato esulta: “Abbiamo vinto”Il tribunale di Milano conferma le ragioni di Signorini contro Corona: contenuti diffamatori da rimuovere. Tribunale di Milano ordina a Fabrizio Corona di rimuovere contenuti su Alfonso SignoriniSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Corona in tribunale contro Signorini: Chiami la Dda Io ti rovino. Caos a Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corona obbligato Temi più discussi: Santa Corona, ecco la nuova Casa di Comunità: Servizi, assistenza e meno afflusso al pronto soccorso; Fabrizio Corona andrà a processo per aver diffamato il giocatore della Roma Lorenzo Pellegrini; Che fine ha fatto Fabrizio Corona? Dopo il ban dai social spunta un video: ecco dove si trova; Santa Corona: tempi lunghi sul Punto Nascite, ma si accelera sul progetto del nuovo ospedale. Corona obbligato (di nuovo) dal Tribunale a rimuovere i video su Signorini, ma l'avvocato Chiesa esulta: Abbiamo vinto, novità in arrivoIl Tribunale di Milano conferma l'ordinanza: i video di Falsissimo sono lesivi della reputazione del conduttore. Disposta una penale giornaliera per il ritardo nella rimozione. today.it Fabrizio Corona racconta il tramonto definitivo del suo impero mediaticoFabrizio Corona, il silenzio mediatico che segna un cambio di era Chi è oggi Fabrizio Corona? Un ex re del gossip, al centro per anni di processi, sca ... assodigitale.it