Via la 675 | partono i cantieri da 355 mln per unire Umbria e mare

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo collegamento tra l’Umbria e il mare, con un investimento di circa 355 milioni di euro. La chiusura della strada statale 675 ha portato alla partenza dei cantieri, che prevedono la costruzione di nuove infrastrutture. Questi interventi interesseranno principalmente il miglioramento dei tempi di percorrenza e favoriranno potenzialmente alcuni settori economici legati alla logistica e al trasporto.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di viaggio tra Umbria e litorale?. Quali settori economici trarranno vantaggio dai nuovi flussi logistici?. Come verranno protetti i siti archeologici durante i lavori?. Perché questo investimento da 355 milioni è considerato vitale?.? In Breve Investimento di 355 milioni per 5 km tra Monte Romano Est e Tarquinia.. Opere includono 1,5 km di fornici, viadotti e gallerie nel territorio laziale.. Benefici per i settori siderurgico, meccanico e agroalimentare di Terni e Narni.. Strategia avviata nel 2019 per collegare il porto di Civitavecchia al nodo di Orte.. I cantieri per la nuova tratta della statale 675 Umbro Laziale tra Monte Romano Est e Tarquinia sono ufficialmente partiti, dando il via a un investimento da 355 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via la 675: partono i cantieri da 355 mln per unire Umbria e mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorsoAncona, 26 aprile 2026 – È uno degli appuntamenti che gli anconetani sentono più loro, la Fiera di San Ciriaco. Rete elettrica, partono i cantieri Terna a Riccione: un maxi intervento da 60 milioniInizieranno giovedì, 9 aprile, i lavori di Terna per il riassetto della rete elettrica del Comune di Riccione. Si parla di: Trasversale Orte-Civitavecchia, partono i lavori del tratto Monte Romano-Tarquinia; Alto Lazio. Umbro Laziale, partono i lavori. Pep Guardiola sui prezzi dei biglietti per il WC: Prima ricordo che il WC di anni fa era come una celebrazione della gioia del calcio, per le nazioni che andavano lì, e tutti viaggiano da un continente all'altro per vedere il tuo paese per giocare ed era più accessi reddit