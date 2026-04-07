Rete elettrica partono i cantieri Terna a Riccione | un maxi intervento da 60 milioni

A partire da giovedì 9 aprile, i lavori di Terna interesseranno il Comune di Riccione per un intervento sulla rete elettrica. Si tratta di un progetto di ristrutturazione che prevede un investimento complessivo di 60 milioni di euro. I cantieri sono destinati a durare diverse settimane e coinvolgeranno varie zone della città. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità e la capacità della rete di distribuzione.

Inizieranno giovedì, 9 aprile, i lavori di Terna per il riassetto della rete elettrica del Comune di Riccione. L’opera, per la quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito circa 60 milioni di euro, interesserà complessivamente otto comuni romagnoli tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. L’intervento, parte del più ampio intervento denominato “Anello 132 kV Rimini-Riccione”, consentirà di rendere più sicuro ed efficiente il sistema elettrico dell’area, soprattutto durante la stagione estiva quando i consumi elettrici locali registrano un significativo incremento dovuto alla forte presenza turistica e al conseguente aumento della domanda di energia per le attività ricettive e i servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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