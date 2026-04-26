Fiera di San Ciriaco i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare | ecco il nuovo percorso

La Fiera di San Ciriaco si prepara a partire con un nuovo percorso che coinvolge i cantieri nel centro storico, estendendo l’edizione da mare a mare. La manifestazione, molto attesa dagli abitanti, si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà un allestimento rinnovato che attraversa diverse zone della città. La modifica del percorso mira a coinvolgere più aree e pubblico, con lavori in corso che interessano alcune parti del centro.

Ancona, 26 aprile 2026 – È uno degli appuntamenti che gli anconetani sentono più loro, la Fiera di San Ciriaco. Ogni anno, a partire dal primo maggio per quattro giorni, il centro si trasforma: le bancarelle si moltiplicano lungo il percorso, l’aria si riempie di odori di cibo e di voci, e la città ritrova un ritmo antico che non ha mai smesso di piacere e di attirare anche chi viene da fuori. C’è chi viene per curiosare tra le stoffe e le scarpe, chi per i prodotti tipici di ogni angolo d’Italia – dal Trentino alla Sicilia passando per Campania, Puglia e Sardegna –, chi semplicemente per passeggiare e lasciarsi trascinare dall’atmosfera....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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