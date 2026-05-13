Un investimento di 1,4 milioni di euro è stato destinato al progetto Via Francisca, che mira a collegare Novara e il Canton Ticino attraverso un nuovo itinerario turistico. L’iniziativa prevede il collegamento di borghi e castelli lungo il percorso, con l’obiettivo di promuovere il turismo tra le due aree. La riqualificazione interesserà diverse località, creando un itinerario che attraversa territori italiani e svizzeri.

?? Punti chiave Come cambierà il turismo tra Novara e il Canton Ticino? Quali borghi e castelli saranno collegati da questo nuovo itinerario? Chi gestirà la collaborazione tra le amministrazioni di due Paesi diversi? Come verranno coinvolte le zone montane più isolate del progetto??? In Breve Investimento di 1,4 milioni per collegare Novara, Ossola e Canton Ticino. Obiettivo 50mila visitatori annui tramite turismo lento e ferrovia Vigezzina-Centovalli. Educotour transfrontaliero concluso il 11 ma .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Francisca: 1,4 milioni per unire Novara e Ticino nel turismo

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