La ’felicità’ nei borghi Come unire turismo e benessere locale

Sarà la ’felicità’ il filo conduttore del terzo fine settimana di ’Voci a Pitigliano’, la rassegna che mette al centro il futuro dell’accoglienza nei borghi. Un tema che sposta l’attenzione oltre i numeri dell’economia per interrogarsi sulla qualità della vita e sul benessere delle comunità locali. Ad aprire il programma sarà, domani alle 21.30 al Teatro Salvini, lo spettacolo ’L’Italia dei paesi’ con Franco Arminio (nella foto) e Livio Arminio. Un laboratorio tra poesia e racconto che riflette sui piccoli centri italiani, tra fragilità e possibilità di rinascita, trasformando la scena in uno spazio di ascolto e partecipazione. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ripatransone: 4 giorni di eventi per unire economia e felicitàUna settimana densa di appuntamenti culturali ed economici sta per trasformare il centro storico di Ripatransone in un laboratorio vivente di...

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La felicità nei giorni di pioggia. C'è un mondo in attesa in ciascuno di noi, dove sono custoditi i nostri sogni più veri. Imogen Clark Libreria pienogiorno Sarà vero che la felicità sta nei giorni di pioggia Ve lo saprò dire alla fine. Buona giornata. - facebook.com facebook