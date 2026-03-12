Valtellina golf club si riparte | Un patrimonio da valorizzare

Il Valtellina Golf Club di Caiolo riapre sotto la gestione di Valtellina Turismo. La struttura, molto frequentata negli anni 2000, ha attraversato un periodo di declino e ora cerca di ritrovare la sua vitalità grazie a questa nuova assegnazione. La decisione di affidare il circolo alla società turistica mira a valorizzare un patrimonio sportivo che ha segnato un'epoca.

Nuova vita al Valtellina Golf Club di Caiolo: ora la struttura sportiva passa a Valtellina Turismo che avrà l’arduo compito di rilanciare un circolo assai in voga nei primi anni 2000 e che poi ha subito una lenta e inesorabile flessione. Gruppo Bper e Crédit Agricole Italia hanno siglato un accordo con la società cooperativa Valtellina Turismo (ente di promozione territoriale) per la cessione, a titolo gratuito, delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) detenuti in Valtellina Golf Club spa, con la precisa volontà di consentire la promozione del golf a 360°. Valtellina Turismo coglie la partecipazione con una visione sussidiaria rispetto agli Enti locali e al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

