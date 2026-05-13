Via Donnini | Vandalizzata la sede di Dimensione Bandecchi | Uomo di ma Livorno non ti vuole Foto
La sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno è stata vandalizzata prima ancora di aprire. Sono state lasciate scritte offensive sui muri, tra cui un commento diretto all’uomo coinvolto, accompagnato da un insulto. La struttura, ancora in fase di allestimento, si trova nel mirino di qualcuno che ha deciso di danneggiarla con scritte e graffi. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.
La futura sede livornese di Dimensione Bandecchi in via Donnini non ha ancora aperto ufficialmente ma è già finita nel mirino. Nella notte tra il 12 e 13 maggio, ignoti hanno imbrattato la porta a vetri del fondo con una scritta offensiva: “Uomo di m.a, Livorno non ti vuole”. Un messaggio.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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