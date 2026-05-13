Via Donnini | Vandalizzata la sede di Dimensione Bandecchi | Uomo di ma Livorno non ti vuole Foto

La sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno è stata vandalizzata prima ancora di aprire. Sono state lasciate scritte offensive sui muri, tra cui un commento diretto all’uomo coinvolto, accompagnato da un insulto. La struttura, ancora in fase di allestimento, si trova nel mirino di qualcuno che ha deciso di danneggiarla con scritte e graffi. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

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