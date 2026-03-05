La prima sede campana di Dimensione Bandecchi inaugurata a Caivano

Oggi a Caivano, in via Matteotti, è stata inaugurata la prima sede campana di Dimensione Bandecchi. Alla cerimonia hanno partecipato militanti, rappresentanti locali, simpatizzanti e curiosi, testimoniando l’espansione del movimento nato nel centro Italia verso il Sud. La cerimonia ha segnato un passo importante per il gruppo, che ora conta una nuova sede in questa regione.

Stefano Bandecchi è arrivato a Caivano dopo aver presentato a Salerno Domenico Ventura quale proprio candidato sindaco nelle imminenti elezioni comunali. "La Campania è terra di passione e riscatto – ha dichiarato – e qui vogliamo costruire un futuro concreto, che guardi ai giovani, allo sviluppo, alla legalità e al lavoro". Al suo fianco l'intero vertice nazionale del partito, a testimoniare la centralità di Caivano e della Campania, e anche tanti cittadini che hanno dimostrato molto interesse per l'iniziativa.

