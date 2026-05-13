Via del Favarone convivenza difficile tra residenti e centri di accoglienza | ipotesi video sorveglianza

Nella zona di via del Favarone si registrano tensioni tra residenti e centri di accoglienza, legate al degrado dell’area e alla sensazione di insicurezza. Il consigliere comunale ha sollevato il problema durante un question time, sottolineando la situazione di esasperazione tra gli abitanti. Tra le possibili misure discusse, si ipotizza l’installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare la zona.

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