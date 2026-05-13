Via del Favarone convivenza difficile tra residenti e centri di accoglienza | ipotesi video sorveglianza
Nella zona di via del Favarone si registrano tensioni tra residenti e centri di accoglienza, legate al degrado dell’area e alla sensazione di insicurezza. Il consigliere comunale ha sollevato il problema durante un question time, sottolineando la situazione di esasperazione tra gli abitanti. Tra le possibili misure discusse, si ipotizza l’installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare la zona.
"Una situazione di forte esasperazione tra i residenti di via del Favarone, causata dal progressivo degrado dell’area e da una diffusa percezione di insicurezza": lo ha ribadito in aula il consigliere comunale Nilo Arcudi, che ha presentato nel question time un'interrogazione sull'area perugina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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