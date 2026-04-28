Migranti l' allarme di ActionAid | Controlli deboli nei centri di accoglienza Ravenna tra le grandi zone cieche

A fine 2024, nel sistema pubblico italiano sono stati accolti circa 134.500 migranti, pari allo 0,23% della popolazione residente. Secondo un'organizzazione non governativa, non si tratta di un'invasione, ma di un'emergenza gestita dal governo. In alcune prefetture, vengono segnalati controlli deboli nei centri di accoglienza, con Ravenna indicata come una delle zone meno monitorate. La questione riguarda la gestione e la sicurezza dei centri di accoglienza nel paese.

I migranti accolti a fine 2024 nel sistema pubblico italiano sono stati 134.549, ovvero lo 0,23% della popolazione residente: non esiste, dunque, una "invasione"; quella che vediamo è invece una "emergenza programmata" dal governo alla quale si sommerebbero scarsi controlli in alcune prefetture.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Controlli nei centri revisione tra Acireale e Catania: irregolarità e denunciaLa polizia ha rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare irregolarità nel settore della circolazione stradale.

Sistemati nei Centri di accoglienza i tre giovani afghani arrivati a Montesilvano e rimasti senza tutelePer i tre giovani afghani arrivato da minorenni a Montesilvano e che ai 18 anni si erano trovati fuori dalla comunità di accoglienza senza alcun...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Immigrati, la denuncia della Cgil Napoli e Campania: Politiche migratorie fallimentari; Migranti, la mappa del fenomeno su Roma: Nessuna emergenza ma la sindaca collabori; Rimpatrio dei minori migranti. I poteri passano dai giudici ai prefetti; Tratta di Stato, al Parlamento UE il report di RR[X] sul traffico di migranti da Tunisia e Libia.

Migranti, l'allarme lungo la rotta dell'Atlantico: oltre 700 dispersiLa paura e l'angoscia dei familiari che si sono messi in contatto con Alarm Phone: su sei barche partite dal Gambia solo due sono arrivate alle Canarie ... avvenire.it

Pastorale Migranti di Torino, quattro furti in un mese. «Non ci arrendiamo, sempre accanto ai fragili. Ma la politica ci aiuti»Sergio Durando, responsabile della Pastorale Migranti, ha tentato di fermare il ladro: «Scappava, gli sono corso dietro e inciampando sono andato a sbattere contro un muro». In un mese spariti venti c ... torino.corriere.it

Sadismo di Stato. Migranti, sotto assedio anche la vita affettiva Nel nuovo ddl ancora passi indietro sui diritti Giovanna Cavallo, l’Unità x.com

Migranti, nel 2026 sbarchi calati di un altro 40% e rimpatri arrivati al 35%: i numeri verità sulle politiche del governo- facebook