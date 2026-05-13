A pochi giorni dalla fine della stagione, al centro delle discussioni a Milanello ci sono i possibili effetti della mancata qualificazione in Champions League. La società ha già comunicato che, in caso di esclusione dalla massima competizione europea, ci sarà una riduzione del budget di circa 40 milioni di euro, influenzando le strategie di mercato e le decisioni sui giocatori considerati titolari. La questione resta molto presente tra addetti ai lavori e tifosi.

Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo

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