Se il Milan non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, potrebbe esserci un cambiamento sulla panchina. La possibile mancata partecipazione alla competizione europea rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra il club e l’allenatore. Attualmente, la squadra si trova in una situazione di classifica che richiede una vittoria per mantenere le speranze di accesso. La decisione sulla guida tecnica dipenderà dagli esiti delle prossime partite.

Quindi, seguono a ruota il Milan di Massimiliano Allegri con 67 punti, la Juventus di Luciano Spalletti con 65, la Roma di Gian Piero Gasperini con 64 e il Como di Cesc Fàbregas con 62. Saranno queste quattro squadre a giocarsi gli ultimi due posti Champions, ovvero quelli che spetteranno alla terza e alla quarta in classifica. Quinta e sesta finiranno in Europa League, con la settima (oggi l'Atalanta con 55 punti) in Conference League; a meno che la Lazio non vinca la Coppa Italia. A quel punto, quinta più la Lazio in Europa League e sesta in Conference League con bergamaschi beffati sul filo di lana. Gli ultimi 270' di campionato...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan senza Champions? Difficilmente Allegri resterebbe in panchina: i motivi

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