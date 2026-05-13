Un anno dopo l’episodio dello schiaffo in aereo tra il presidente e sua moglie, sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda. Secondo quanto riportato, la causa sarebbe un messaggio inviato poco prima dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e generato molte discussioni pubbliche. La ricostruzione degli eventi si basa su fonti che hanno fornito informazioni sul contesto e sulle dinamiche che hanno portato all’episodio.

Ad un anno di distanza è emersa fuori la verità sul famoso schiaffo che Brigitte diede a Macron: il tutto sarebbe partito da un messaggio E’ passato un anno da quel 26 maggio, quandoBrigitte Macron ha tirato uno schiaffo a suo marito Emmanuel, appena atterrati in Vietnam. In quelle settimane ci sono state diverse parodie, si è riso tanto su questa questione e lo stesso presidente francese è dovuto intervenire per smentire qualsiasi voce, dichiarando che da parte di sua moglie quello era stato “un gesto affettuoso”. Invece no, un anno dopo, è ilParis Matcha fare chiarezza e a rivelare che dietro quello schiaffo c’è stata una vera e propria scenata di gelosia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Macron, Brigitte e il terzo incomodo: la verità dietro quello schiaffo in aereo

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