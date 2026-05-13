Lo schiaffo a Macron per colpa di quella donna la reazione di Brigitte per le chat del marito | la rivelazione sulla crisi della coppia – Il video
Durante un viaggio ufficiale nel 2025, sono state diffuse immagini che mostrano la first lady mentre colpiva il marito, il presidente, mentre scendevano dall’aereo presidenziale in Vietnam. Le registrazioni hanno suscitato discussioni pubbliche e sono state accompagnate da rivelazioni su chat private tra i due, che hanno alimentato le notizie sulla crisi nella coppia. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.
Quelle immagini di Brigitte Macron che colpiva il marito Emmanuel Macron mentre scendevano dall’Airbus presidenziale all’arrivo in Vietnam, nel 2025, tornano a far parlare con una lettura finora inedita. A proporla è Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris-Match, che nel libro «Un couple (presque) parfait» (Una coppia quasi perfetta), in uscita oggi in Francia a un anno esatto dalla fine del mandato di Macron all’Eliseo, che riconduce tutto a una «scenata sentimentale», come ha spiegato il giornalista ai microfoni di Rtl. Chi è Golshifteh Farahani, l’attrice al centro della gelosia. Dietro quel gesto, secondo Tardif, ci sarebbe la gelosia della première dame per alcune chat tra il presidente e l’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani.🔗 Leggi su Open.online
Brigitte Macron è donna: la sentenza del tribunale - Vita in diretta 06/01/2026
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