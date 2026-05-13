Lo schiaffo a Macron per colpa di quella donna la reazione di Brigitte per le chat del marito | la rivelazione sulla crisi della coppia – Il video

Durante un viaggio ufficiale nel 2025, sono state diffuse immagini che mostrano la first lady mentre colpiva il marito, il presidente, mentre scendevano dall’aereo presidenziale in Vietnam. Le registrazioni hanno suscitato discussioni pubbliche e sono state accompagnate da rivelazioni su chat private tra i due, che hanno alimentato le notizie sulla crisi nella coppia. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

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