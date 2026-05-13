Vescovo Acerra | Il Papa in visita per ridarci speranza

Il vescovo di una diocesi locale ha annunciato che il Papa visiterà la zona in un prossimo futuro. Questa visita ricrea un collegamento interrotto nel 2020, anno in cui era prevista una visita papale che poi fu cancellata a causa della pandemia. La comunicazione è stata confermata da fonti ufficiali della diocesi, che hanno specificato la data e le modalità dell’evento. La visita del Papa è attesa con interesse da parte della comunità ecclesiastica e dei cittadini.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Papa Leone riannoda un filo interrotto nel 2020, quando era prevista la visita di Papa Francesco sospesa a causa della pandemia”. Così il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, a margine della conferenza stampa per illustrare la visita del Pontefice in programma il 23 maggio in città, alla vigilia dell’anniversario dell’enciclica Laudato sì (24 maggio 2015), “ed è questa la caratteristica che distingue questa visita da quella a Napoli e Pompei dei giorni scorsi”, ha sottolineato Di Donna. “ Una visita legata ad un documento sulla cura del creato, della casa comune – ha spiegato – che non è un documento ecologista, ma è un documento sulla dottrina sociale della chiesa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vescovo Acerra: “Il Papa in visita per ridarci speranza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tra due settimane il Papa torna in Campania: visita ad Acerra nella Terra dei FuochiIl 23 maggio Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare il clero locale, guidato dal vescovo Antonio Di Donna, e i comitati cittadini della Terra dei... Papa Leone arriva nella Terra dei fuochi: prevista visita ad AcerraPapa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra, come era già stato annunciato nelle scorse settimane. Temi più discussi: Papa Leone nella Terra dei Fuochi: conferenza ad Acerra. Già assegnati migliaia di pass; Papa Leone XIV tra Pompei e Acerra: la visita pastorale nel segno di Maria e della Terra dei Fuochi; Papa Leone XIV torna in provincia di Napoli tra due settimane. Visita nella Terra dei Fuochi; Visita di Papa Leone a Napoli: ecco tutte le strade chiuse. Il Papa ad Acerra, il Vescovo mons. Di Donna: «Qui in visita per ridarci speranza»«Papa Leone riannoda un filo interrotto nel 2020, quando era prevista la visita di Papa Francesco sospesa a causa della pandemia». Così il vescovo di Acerra, monsignor ... ilmattino.it Il Papa il 23 maggio ad Acerra, accolto da Fico e dal vescovo Di DonnaPapa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra (Napoli), come era già stato annunciato nelle scorse settimane. Oggi la Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma della giornata ... ansa.it