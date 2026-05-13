Vertice in prefettura dopo l' escalation di intimidazioni Cisl e Fisacat Fermiamo insieme la deriva

Nella giornata di oggi si è svolto un vertice in prefettura in risposta all’aumento di minacce e intimidazioni rivolte ai commercianti locali. Le sigle sindacali hanno richiesto una collaborazione più stretta tra le diverse realtà della città e un incremento della presenza delle forze dell’ordine. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza delle persone coinvolte e la continuità delle attività commerciali, che rischiano di essere compromesse dall’escalation di atti intimidatori.

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“Abbiamo chiesto una forte sinergia fra tutte le realtà cittadine e maggiore presenza delle forze dell'ordine, siamo preoccupati, questa escalation di intimidazioni ai danni dei commercianti mette in pericolo la loro incolumità e la sicurezza dei lavoratori, oltre al futuro delle attività.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riunione in prefettura dopo le intimidazioni a Sferracavallo, rafforzati i controlliUn generale e immediato rafforzamento dei dispostivi di prevenzione e di controllo nella borgata palermitana di Sferracavallo, dove si sono... Sicurezza nel distretto orafo, vertice in Prefettura dopo i recenti furtiSi è svolta ieri pomeriggio in Prefettura ad Arezzo una riunione dedicata all’analisi della sicurezza delle aziende del distretto orafo aretino. Temi più discussi: Tutela degli operatori sanitari: convocato vertice in prefettura; Vertice in Prefettura per la visita della Principessa del Galles a Reggio Emilia; Accoltellato in centro a 14 anni, convocato vertice in Prefettura; Estate 2026 nel Trapanese, vertice in Prefettura su sicurezza e malamovida: più controlli e ordinanze uniformi. Il Viminale potrebbe far slittare Pisa-Napoli La gara dei nerazzurri potrebbe cambiare orario dopo il vertice in Prefettura sul derby della Capitale e gli Internazionali di tennis x.com Cisterne deragliate a Valdaro: vertice in Prefettura per il travaso del propilene. Il piano d’intervento potrebbe coinvolgere anche l’A22MANTOVA – È previsto per la mattinata odierna un vertice urgente in Prefettura a Mantova per pianificare la messa in sicurezza dello scalo merci di ... vocedimantova.it Sicurezza ad Aversa, il sindaco dopo il vertice in Prefettura: Più controlli e telecamereDopo i recenti furti che hanno colpito numerose attività commerciali cittadine, giovedì scorso si è tenuto alla Prefettura di Caserta un incontro alla presenza della prefetta Lucia Volpe, delle autori ... teleclubitalia.it