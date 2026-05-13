Vertice in prefettura dopo l' escalation di intimidazioni Cisl e Fisacat Fermiamo insieme la deriva
Nella giornata di oggi si è svolto un vertice in prefettura in risposta all’aumento di minacce e intimidazioni rivolte ai commercianti locali. Le sigle sindacali hanno richiesto una collaborazione più stretta tra le diverse realtà della città e un incremento della presenza delle forze dell’ordine. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza delle persone coinvolte e la continuità delle attività commerciali, che rischiano di essere compromesse dall’escalation di atti intimidatori.
“Abbiamo chiesto una forte sinergia fra tutte le realtà cittadine e maggiore presenza delle forze dell'ordine, siamo preoccupati, questa escalation di intimidazioni ai danni dei commercianti mette in pericolo la loro incolumità e la sicurezza dei lavoratori, oltre al futuro delle attività.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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