sicurezza nel distretto orafo vertice in prefettura dopo i recenti furti

Ieri pomeriggio in Prefettura ad Arezzo si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle forze dell’ordine e aziende del distretto orafo per discutere della sicurezza contro i recenti furti. La riunione ha coinvolto diverse parti interessate, con l’obiettivo di valutare le misure di protezione e condividere informazioni sulle attività investigative in corso. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati dell’incontro.

Si è svolta ieri pomeriggio in Prefettura ad Arezzo una riunione dedicata all’analisi della sicurezza delle aziende del distretto orafo aretino. L’incontro, ospitato nel Palazzo del Governo, è stato presieduto dal Prefetto e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del comandante della Polizia Locale di Arezzo, dei rappresentanti della Consulta degli orafi e della Camera di Commercio Arezzo–Siena. Durante la riunione sono state esaminate nel dettaglio le modalità dei furti avvenuti recentemente ai danni delle aziende del settore, con l’obiettivo di aggiornare il quadro della situazione e definire ulteriori strategie di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Lortica.it

