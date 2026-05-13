Il derby di calcio è stato anticipato a domenica alle 12:00, con la finale ATP che si svolgerà alle 17:30. La modifica dell’orario sembra essere stata presa per agevolare la gestione dell’ordine pubblico. Il questore di Roma, Roberto Masucci, ha valutato questa scelta come una possibile soluzione per migliorare la sicurezza durante gli eventi. Nessun’altra informazione è stata comunicata riguardo alle motivazioni ufficiali.

Il prefetto di Roma era intervenuto spostando la gara da domenica alle 12:30 a lunedì sera alle ore 20:45, questo per la difficile gestione dell’ordine pubblico vista la vicinanza di orario con la finale degli Internazionali di tennis, in programma domenica alle 17. Ma starebbe per avvenire un clamoroso ribaltone. Secondo le ultime indiscrezioni, è possibile che il derby venga anticipato a domenica ore 12:00, così com’era già stato stabilito dalla Lega Serie A, mentre la finale ATP sarebbe posticipata alle 17:30. Una soluzione che potrebbe facilitare la gestione dell’ordine pubblico al questore di Roma, Roberto Masucci. Anche perché lo scenario del lunedìnon aveva preso in considerazione lo sciopero generale che si svolgerà proprio il 18 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verso l’anticipo del Derby a domenica ore 12:00 con finale ATP posticipata alle 17:30

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#Derby tra #Roma e #Lazio verso l'anticipo a domenica 17 maggio ore 12:00 con spostamento della finale degli #Internazionali di #tennis alle ore 17:30 x.com

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