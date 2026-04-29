La squadra si prepara per la partita contro il Verona, con alcuni giocatori che stanno affrontando problemi fisici. Il francese, che ha un edema osseo, continuerà ad allenarsi e prenderà parte alla partita, nonostante il dolore. Sono infatti confermati anche Yildiz e Vlahovic, che scenderanno in campo per la prossima sfida. La formazione si avvicina alla gara con diverse incognite legate agli infortuni.

Il gran finale è servito: per tutti, o quasi. Le ultime quattro curve di stagione rappresentano un esame senza appello perché dopo il traguardo ci deve essere una Champions in bianco e nero altrimenti il progetto Spalletti comincerebbe un po’ più sfumato. Alla Continassa, ieri, è stato tempo di riposo, ma non per un giocatore che fa della forza fisica e dell’energia che trasmette il suo punto di svolta: Khephren Thuram. Il fratello minore del nerazzurro Marcus soffre per un edema osseo, qualcosa che non impedisce di rispondere presente alle chiamate in campo, ma che dà fastidio e, soprattutto, richiede una gestione nella preparazione: domenica sera, nella noia di San Siro, Khephren era uno dei più vivaci, ma a venti minuti dal sipario è finito in panchina proprio in ossequio a quella esigenza di tirare un po’ il fiato ed evitare rischi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, le ultime verso il Verona: Thuram stringe i denti, ci sono Yildiz e Vlahovic

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