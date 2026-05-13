Versalis licenzia a Ferrara Sindacati in lite tra loro

Nella mattina di oggi è stata comunicata la presenza di trenta esuberi presso lo stabilimento petrolchimico di Ferrara, secondo quanto riferito dalla Filctem Cgil. La notizia ha provocato reazioni tra i sindacati, che sono entrati in conflitto tra loro. La società ha annunciato i licenziamenti senza ulteriori dettagli sulla procedura o sui motivi alla base delle decisioni. La questione ha attirato l'attenzione delle organizzazioni sindacali e delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Federico Di Bisceglie FERRARA Di buon mattino la notizia di trenta esuberi in Versalis dentro al Petrolchimico di Ferrara, lanciata dalla Filctem Cgil. Poi la nota degli altri due sindacati confederali Femca Cisl e Uiltec che di fatto ridimensiona drasticamente la versione dei colleghi e rivendica un approccio diverso alla questione. Nel frattempo, la nota dell’azienda partecipata di Eni che chiarisce il quadro in punta di diritto. Ciò che rimane è uno scontro senza esclusione di colpi tra sigle sindacali sul futuro di una parte considerevole di uno dei poli strategici per la chimica italiana. Riavvolgiamo il nastro, partendo con la nota della Filctem, diventata nel frattempo oggetto di un’interrogazione parlamentare al ministro titolare del Mimit Adolfo Urso da parte del deputato dem Stefano Vaccari.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Versalis licenzia a Ferrara". Sindacati in lite tra loro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Petrolchimico senza pace, i sindacati: "Versalis ha comunicato 30 licenziamenti" Leggi anche: Bufera Versalis, la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara: “Coinvolti 30 lavoratori” Argomenti più discussi: Bufera Versalis, la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara: Coinvolti 30 lavoratori; Versalis Ferrara, procedura di licenziamento per 30 lavoratori; Versalis licenzia a Ferrara. Sindacati in lite tra loro; Versalis, licenziamento collettivo per 30 lavoratori. Bufera Versalis, la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara: Coinvolti 30 lavoratori: Lo fa sapere la Cgil con una nota stampa. L’azienda del comparto chimico tenta di giustificare gli esuberi motivandoli con un… dlvr.it/TSVQNN ? ?? x.com