Campionati di calcio Euro 2032 Verona dice addio? Il nuovo stadio latita e oggi il Bentegodi sarebbe escluso

A Verona si discute sulla possibilità che la città venga esclusa dalla candidatura per ospitare gli Europei di calcio del 2032. La questione riguarda il rinnovamento dello Stadio Marcantonio Bentegodi, che al momento non ha ancora un progetto definitivo. La mancanza di un nuovo impianto o di interventi concreti sembra mettere a rischio la partecipazione della città alla selezione ufficiale. La situazione ha acceso un dibattito tra cittadini e rappresentanti locali.