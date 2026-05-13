Verdi blindato per l’arrivo di Kate Middleton | massime misure di sicurezza in zona

L’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma è stato sottoposto a misure di sicurezza rafforzate in vista dell’arrivo di Kate Middleton. Numerose forze dell’ordine, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono state dispiegate nell’area aeroportuale. L’interdizione riguarda sia le zone di accesso sia le aree di sicurezza interne, con controlli intensificati e verifiche ripetute. La presenza delle forze dell’ordine è visibile in modo evidente lungo tutto il perimetro dell’aeroporto.

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