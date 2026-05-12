Prove regali in piazza per Kate Middleton | il cerimoniale per accoglierla e la task-force di sicurezza

A Reggio Emilia, in piazza Prampolini, si sono svolte prove di sicurezza e di accoglienza in vista dell’arrivo della principessa Kate Middleton. Le operazioni sono state svolte con attenzione ai dettagli, coinvolgendo una squadra dedicata alla gestione dell’evento. La presenza di personale di sicurezza è stata testata con simulazioni e verifiche, mentre le procedure di cerimoniale sono state ripassate per garantire un corretto svolgimento della visita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Reggio Emilia, 12 maggio 2026 – Prove regali e di sicurezza in piazza Prampolini. Cresce l’attesa per l’arrivo della principessa Kate e la macchina organizzativa anglo-reggiana vuole che sia tutto perfetto, non lasciando niente al caso. Principessa Kate, prima della visita reggiana gli ultimi eventi londinesi: radiosa al Garden Party Il summit per la sicurezza Nel primo pomeriggio di ieri, davanti al municipio, è andato in scena un summit a cielo aperto. Da una parte i funzionari dell’ambasciata inglese e gli emissari di Kensington Palace con tanto di mappa della piazza in mano, dall’altra il Prefetto Salvatore Angieri, il questore Carmine...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prove regali in piazza per Kate Middleton: il cerimoniale per accoglierla e la task-force di sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Task force FIVB per la sicurezza dei giocatori di pallavolo in Medio OrienteIn presenza di una profondissima crisi in Medio Oriente, il volley internazionale sta affrontando una situazione di forte impatto sulla comunità... Intelligenza Artificiale e sicurezza urbana: nasce la Task Force della Polizia MunicipaleTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Municipale compie un passo deciso verso l’innovazione e la modernizzazione dei propri servizi: è stata...