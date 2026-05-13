Il sindaco di Salerno ha visitato il quartiere di Pastena, esprimendo preoccupazione riguardo allo sviluppo del nuovo complesso marino. Ha sottolineato che la crescita non dovrebbe compromettere l’identità del quartiere e ha annunciato proposte di regole per tutelare le attività commerciali del centro storico. La discussione si concentra sulla possibilità di conciliare i nuovi investimenti con la preservazione delle caratteristiche tradizionali di Pastena.

? Punti chiave Come può il nuovo Marina di Pastena non distruggere il quartiere?. Quali regole proporrà Ventura per salvare le botteghe del centro storico?. Chi deve rispondere dei continui ritardi nel cantiere del nuovo ospedale?. Perché i lavori in via Della Monica sollevano dubbi sulla trasparenza?.? In Breve Proposte per limitare licenze simili e sostenere botteghe storiche nel centro di Salerno.. Patto con proprietari immobiliari per canoni d'affitto realistici nei vicoli del centro.. Incentivi per assunzioni stabili e nuove imprese per contrastare l'emigrazione giovanile locale.. Verifiche comunali richieste su lavori ex D'Agostino dopo interdittiva antimafia al gruppo Marinelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventura a Salerno: “Lo sviluppo di Pastena non deve snaturare il quartiere

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