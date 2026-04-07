Elezioni Comunali a Salerno Marco Mazzeo apre lo Spazio Confronto nel cuore di Pastena

Sabato 11 aprile alle 11, si terrà l'inaugurazione dello Spazio Confronto in Via Santa Margherita, nel quartiere di Pastena a Salerno. L'evento riguarda le prossime elezioni comunali e vede come protagonista Marco Mazzeo, candidato al Consiglio Comunale a sostegno di Vincenzo De Luca Sindaco con la lista “Salerno per i Giovani”. L'apertura dello spazio è prevista per favorire un luogo di confronto pubblico.

In occasione delle prossime elezioni comunali di Salerno, Marco Mazzeo, candidato al Consiglio Comunale a sostegno di Vincenzo De Luca Sindaco con la lista “Salerno per i Giovani” inaugurerà, sabato 11 aprile, alle ore 11, in Via Santa Margherita, lo Spazio Confronto che mira ad essere un vero e proprio punto di incontro e di ascolto per i cittadini salernitani. Lo spazio di Mazzeo sarà aperto per ricevere proposte e soprattutto ascoltare le problematiche di una città che vuole rinascere. “Ci candidiamo per questo, dare tutto me stesso per Salerno e per i salernitani, stare in piazza per davvero, ricevere le problematiche, anche quelle che non conosciamo e lavorare per risolverle", dice Mazzeo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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