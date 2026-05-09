Elezioni comunali | presentazione lista Prima Salerno in piazza a Pastena
La Lega, a sostegno di Gherardo Maria Marenghi, accelera e chiama a raccolta la città. Domenica 10 maggio, alle ore 11:00, la centralissima Piazza Caduti di Brescia ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista "Prima Salerno".Non una semplice formalità, ma l’avvio di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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