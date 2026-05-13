Venti coltellate alla ex Condannato a dieci anni

Un uomo di 33 anni è stato condannato a dieci anni di carcere per aver aggredito e ferito con venti coltellate l’ex compagna nella sua casa. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice per le udienze preliminari durante un processo con rito abbreviato, riguardante l’episodio avvenuto il 9 settembre scorso a Castellanza. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato alla condanna.

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Dieci anni di reclusione per aver aggredito e accoltellato l’ex compagna nella sua abitazione. È la condanna pronunciata ieri dal gup Veronica Giacoia nei confronti di un trentatreenne processato con rito abbreviato per la violenza del 9 settembre scorso a Castellanza. La vittima, una madre di 24 anni, venne colpita con venti coltellate al termine di una relazione diventata sempre più difficile e segnata da tensioni, controllo ossessivo e minacce. "Voleva uccidermi", aveva raccontato terrorizzata ai soccorritori subito dopo l’aggressione. Secondo i carabinieri, coordinati dal pm Martina Melita, l’uomo non accettava la fine della relazione dalla quale erano nate due figlie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Venti coltellate alla ex. Condannato a dieci anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video After transmigration,he activated the villain system,beating he foster father,prince,and marquis Notizie correlate Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, marito condannato all’ergastoloTAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti... Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, condannato all’ergastolo il maritoTAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti... Argomenti più discussi: Venti coltellate alla ex. Condannato a dieci anni; Venti coltellate alla ex compagna: condannato a dieci anni di carcere; Aggredita a coltellate, condannato il suo ex; Lite tra ex colleghi finisce a coltellate, l'esito della perizia: Tentato omicidio, poteva uccidere. (Spoilers Extended) Il quarto coltello era di ossidiana reddit Venti coltellate alla ex compagna: condannato a dieci anni di carcereIl trentatreenne ha affrontato il giudizio davanti al gup di Busto Arsizio. La giovane sopravvisse all’aggressione avvenuta nel settembre scorso, a Castellanza, davanti alla figlia di due anni. laprovinciadivarese.it