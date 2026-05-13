Venti coltellate alla ex Condannato a dieci anni
Un uomo di 33 anni è stato condannato a dieci anni di carcere per aver aggredito e ferito con venti coltellate l’ex compagna nella sua casa. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice per le udienze preliminari durante un processo con rito abbreviato, riguardante l’episodio avvenuto il 9 settembre scorso a Castellanza. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato alla condanna.
Dieci anni di reclusione per aver aggredito e accoltellato l’ex compagna nella sua abitazione. È la condanna pronunciata ieri dal gup Veronica Giacoia nei confronti di un trentatreenne processato con rito abbreviato per la violenza del 9 settembre scorso a Castellanza. La vittima, una madre di 24 anni, venne colpita con venti coltellate al termine di una relazione diventata sempre più difficile e segnata da tensioni, controllo ossessivo e minacce. "Voleva uccidermi", aveva raccontato terrorizzata ai soccorritori subito dopo l’aggressione. Secondo i carabinieri, coordinati dal pm Martina Melita, l’uomo non accettava la fine della relazione dalla quale erano nate due figlie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
After transmigration,he activated the villain system,beating he foster father,prince,and marquis
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