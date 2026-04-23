Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate condannato all’ergastolo il marito

In un caso che ha sconvolto la comunità, la Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie, con oltre venti coltellate inflitte all’interno della loro abitazione. L’uomo è anche accusato di aver tentato di uccidere la vicina di casa, intervenuta per aiutare la donna. La vittima aveva 50 anni ed era di origine polacca.