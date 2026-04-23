Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate condannato all’ergastolo il marito
In un caso che ha sconvolto la comunità, la Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie, con oltre venti coltellate inflitte all’interno della loro abitazione. L’uomo è anche accusato di aver tentato di uccidere la vicina di casa, intervenuta per aiutare la donna. La vittima aveva 50 anni ed era di origine polacca.
TAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti coltellate la moglie Aneta Danielczyk, 50 anni, di origine polacca, e di aver tentato di ammazzare la vicina di casa che aveva cercato di soccorrere la.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scomparsa Federica Torzullo, indagato il marito per omicidio - Ore 14 Sera 15/01/2026
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