Venezuela morte in carcere di un ex consigliere | allarme repressione
Un ex consigliere è morto in carcere in Venezuela, suscitando preoccupazioni sulla repressione politica nel paese. L’arresto di García Sabino è avvenuto settimane prima della sua morte, ma le autorità hanno atteso diversi mesi per confermare i decessi precedenti di altri detenuti. La situazione ha sollevato domande sul trattamento riservato ai prigionieri e sulla gestione delle informazioni da parte delle autorità.
?? Punti chiave Cosa ha scatenato l'arresto politico di García Sabino prima della morte? Perché le autorità hanno atteso mesi per confermare i decessi precedenti? Come sono collegati i nuovi decessi alle denunce di corruzione locale? Chi spingerà il governo venezuelano a cambiare i protocolli nelle carceri??? In Breve Denunce di corruzione contro il sindaco Jesús Ríos hanno causato l'arresto politico. Zair Mundaray denuncia l'uso repressivo della detenzione contro i dissidenti. Fam .🔗 Leggi su Ameve.eu
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