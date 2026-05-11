Venezuela morte in carcere di un ex consigliere | allarme repressione

Un ex consigliere è morto in carcere in Venezuela, suscitando preoccupazioni sulla repressione politica nel paese. L’arresto di García Sabino è avvenuto settimane prima della sua morte, ma le autorità hanno atteso diversi mesi per confermare i decessi precedenti di altri detenuti. La situazione ha sollevato domande sul trattamento riservato ai prigionieri e sulla gestione delle informazioni da parte delle autorità.

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?? Punti chiave Cosa ha scatenato l'arresto politico di García Sabino prima della morte? Perché le autorità hanno atteso mesi per confermare i decessi precedenti? Come sono collegati i nuovi decessi alle denunce di corruzione locale? Chi spingerà il governo venezuelano a cambiare i protocolli nelle carceri??? In Breve Denunce di corruzione contro il sindaco Jesús Ríos hanno causato l'arresto politico. Zair Mundaray denuncia l'uso repressivo della detenzione contro i dissidenti. Fam .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela, morte in carcere di un ex consigliere: allarme repressione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Narcotraffico, corruzione, repressione brutale. Ecco cos'era il Venezuela di MaduroMaduro non è stato un presidente legittimo, ma si è appropriato del potere, disconoscendo il risultato di elezioni che aveva perso. Australia, allarme repressione: studente in Cina per proteste a Sydney? Cosa sapere Uno studente della University of Sydney condannato a sei anni di prigione in Cina. Argomenti più discussi: Loris Di Castri morto in carcere in Repubblica Dominicana. L'italiano era ricercato per presunto traffico di stupefacenti; Machado, 'fuori tutti i prigionieri politici in Venezuela prima di altre morti'; María Corina Machado chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici in Venezuela dopo la morte in custodia di Víctor Hugo Quero Navas; Il Venezuela ammette che un prigioniero politico scomparso è morto l’anno scorso come ostaggio del regime. La vita della vincitrice del Nobel in carcere è a rischio se non viene rilasciata dalla custodia iraniana, dice il presidente del comitato Nobel reddit