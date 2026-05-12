Trump valuta l’annessione del Venezuela come 51esimo Stato degli Usa e scatena lira di Caracas | Non siamo una colonia ma una nazione libera

L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso l'idea di annettare il Venezuela come 51esimo stato americano, suscitando reazioni a Caracas. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che gli Stati Uniti non sono una colonia, ma una nazione libera. La proposta ha provocato dure dichiarazioni da parte delle autorità venezuelane, che hanno respinto con fermezza ogni ipotesi di coinvolgimento statunitense nel loro paese.

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Donald Trump torna a spaventare il mondo libero, paventando la possibile annessione del Venezuela. A dichiararlo è stato lo stesso presidente americano nel corso di una telefonata con Fox News, durante la quale ha ammesso di stare “valutando seriamente” un piano per rendere Caracas, e le sue riserve petrolifere stimate in 40 trilioni di dollari, parte permanente degli Stati Uniti. Un progetto che trasformerebbe il Paese nel 51esimo Stato degli Usa. Nella stessa conversazione, il tycoon ha spiegato che, sotto la sua gestione, le esportazioni di petrolio venezuelano sono decollate, “superando il milione di barili al giorno” e tornando così ai livelli record del 2018.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump valuta l’annessione del Venezuela come 51esimo Stato degli Usa e scatena lira di Caracas: “Non siamo una colonia ma una nazione libera” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump depone Maduro in Venezuela: ecco il segreto della sua comunicazione Notizie correlate Leggi anche: Venezuela, Trump: “valuto di renderlo 51esimo Stato Usa” Trump torna a parlare del Venezuela: “Valuto seriamente di rendere il Paese il 51esimo Stato Usa”Il presidente americano Donald Trump torna a parlare del Venezuela che considera “seriamente” come 51esimo Stato degli Usa, come ha dichiarato a un...