Venezuela Trump | valuto di renderlo 51esimo Stato Usa
L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di considerare l’ipotesi di rendere il Venezuela il 51esimo stato del paese. Ha inoltre evidenziato che il Venezuela possiede risorse petrolifere stimate a circa 40 trilioni di dollari. La proposta è stata fatta in un contesto che ha visto anche riferimenti alle riserve di petrolio del paese latinoamericano. Nessuna decisione formale è stata comunicata in merito a questa possibilità.
Non solo Groenlandia e Canada. Donald Trump ha detto di stare “seriamente considerando” l’idea di rendere il Venezuela il 51esimo Stato americano In un’intervista a Fox News, il presidente statunitense ha affermato che il “Venezuela ama Trump” e ha ricordato che il Paese latinoamericano ha risorse petrolifere pari a 40 trilioni di dollari. Non è tardata ad arrivare la replica di Delcy Rodriguez, diventata presidente venezuelana ad interim dopo che le forze speciali Usa hanno catturato nel blitz del 3 gennaio Nicolas Maduro di cui era la vice. Il Venezuela “non ha mai considerato” la possibilità di diventare il 51mo Stato americano, ha detto....🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Venezuela, Donald Trump: Attaccheremo di nuovo se necessario
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